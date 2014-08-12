НБУ готовий впровадити жорсткі адміністративні заходи на валютному ринку на час АТО

Національний банк України готовий впровадити жорсткі адміністративні заходи до учасників валютного ринку на час проведення антитерористичної операції на сході країни.

Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, виступаючи в парламенті.

«Національний банк робитиме все можливе, щоб стабілізувати курс на його збалансованому рівні. Тому, якщо ринкові механізми, якими сьогодні оперує Національний банк, не спрацюють, то Національний банк запропонує ринку досить жорсткі адміністративні заходи на час ведення антитерористичної операції. Але я як голова Національного банку щиро підтримую ринкові методи», - сказала Гонтарева.

Голова НБУ зазначила, що якби вона була вільна від всіх зобов'язань за програмою з МВФ, то можливо, що такі заходи вже було б запроваджено. «Можливо, це було б необхідно зробити ще в кінці минулого тижня. Але ми направили їх МВФ, і нам потрібен час для обговорення», – пояснила вона.

Серед таких заходів, за словами Гонтаревої, підвищення норми обов'язкового продажу валютної виручки експортерами до 100% з 50%, встановлених на даний час.

«Можу вас запевнити, що експортери продають від 70 до 100% виручки. Я навіть обговорювала з банкірами, навіщо нам обов'язковий продаж 50% валютної виручки, якщо наші експортери продають 100%. Але сьогодні, коли ми обговорюємо з Міжнародним валютним фондом питання поліпшення ситуації, ми і це питання розглядаємо», - розповіла вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до рівня 13,4500/13,6000.