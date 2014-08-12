Голова Нацбанку пояснила падіння гривні військовими діями і панікою

Військові дії на сході України, а також паніка, зокрема серед банкірів, суттєво погіршує ситуацію на валютному ринку і розбалансовує ситуацію.

Таку думку висловила голова Національного банку Валерія Гонтарева, виступаючи в парламенті.

Вона також зазначила, що додатковими негативним фактором для гривні в даний час є розбалансованість макропоказників економіки України і очікування ефекту запровадження санкцій до російських компаній.

«Учора увечері кілька провідних банкірів мені дзвонили і заявляли, що війна з Росією вже почалася, і російський конвой вже на території України. Але ви знаєте, що це була гуманітарна місія, яка ще не відбулася, все це провокує додаткове навантаження на курс гривні», - розповіла вона.

Водночас, Гонтарева вважає, що економічних передумов для нинішнього курсу гривні на рівні 13 грн за долар немає. Збалансованим курсом на сьогодні, заявила вона, є 11,50-11,90 грн за долар. Проте Нацбанк не готовий витрачати валютні резерви на підтримку такого курсу, додала Гонтарева.

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«Жодних економічних чинників для курсу 13-13,5 не існує, це лише панічні настрої. Курс дуже відійшов від свого збалансованого рівня. Навіть зважаючи на військові дії, збалансований курс на сьогодні залишається на рівні 11,5-11,9 грн за долар», - наголосила вона.

За словами Гонтаревої, Нацбанк за останні 7 днів уже продав на міжбанківському валютному ринку 150 млн дол.

«Національний банк за останні 7 днів вже тричі виходив на валютний ринок з продажем валюти для підтримки стабільності валютного ринку. Національний банк проводив інтервенції не за фіксованим курсом, а за ринковим, і згладжував панічну поведінку учасників ринку. Національний банк продав на ринку 150 млн дол. за останні 7 днів і планує брати активну участь у валютному ринку й надалі», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, НБУ у вівторок, 12 серпня, знизив офіційний курс гривні до долара до 13,13.

Крім того, сьогодні на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні щодо долара знизилися до рівня 13,45/13,60.