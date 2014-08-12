Рада ухвалила закон про створення вільної економічної зони Криму

Верховна Рада України ухвалила закон про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України (№ 4032а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 227 народних депутатів із 332 зареєстрованих у сесійній залі.

Це спеціальний закон, який визначає особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій частині території України. Згідно зі статтею 13 Закону “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” він створює вільну економічну зону Криму (ВЕЗ), а також врегульовує інші аспекти правових відносин між фізичними та юридичними особами, з місцезнаходженням на тимчасово окупованій території та за її межами.

ВЕЗ Криму запроваджується у межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Кордон ВЕЗ Криму співпадає з суходільним адміністративним кордоном між Кримом та іншою територією України.

Територія ВЕЗ Криму не поширюється на виключну морську економічну зону України, визначену такою відповідно до норм Конвенції ООН з морського права і Додаткової угоди про здійснення частини XI такої конвенції, які відповідно набули чинності 16 листопада 1996 року і 28 липня 1998 року, а саме на: територіальне море України і прилеглі зони; протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства; континентальний шельф; відкрите море; режим островів та міжнародний район морського дна, а також на повітряний простір над Кримом, визначений таким відповідно до Конвенції цивільної авіації (Чиказькою конвенцією) від 7 грудня 1944 року.

На територію ВЕЗ Криму поширюються норми Договору з відкритого неба, ратифікованого законом України № 1509–14 від 2 березня 2000 року.

ВЕЗ Криму запроваджується на 10 повних календарних років, починаючи з дати набрання чинності цим законом.

Митні формальності, пов’язані з переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення і громадян через адміністративний кордон ВЕЗ Криму здійснюється у зонах митного контролю, розташованих у місцях, визначених у статті 329 Митного кодексу України.

На території ВЕЗ Криму не справляються загальнодержавні податки і збори, визначені у статті 9 розділу І “Загальні положення” Податкового кодексу України та збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, передбачених Законом «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

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Фізичні особи, які перетинають адміністративний кордон ВЕЗ Криму, підпадають під норми розділу XII “Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами” Митного кодексу України з урахуванням положень статті 9 цього закону щодо переміщення валютних цінностей.

Громадяни України при перетині адміністративного кордону ВЕЗ Криму, керуючись нормами Закону “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” мають право:

а) перетнути адміністративний кордон за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного у статті 5 Закону “Про громадянство України” або у статті 2 Закону “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”;

б) перетнути адміністративний кордон з-за меж (за межі) державного кордону України за умови пред’явлення будь-якого з документів, визначених у статті 2 Закону “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”.

Україна гарантує захист майнових і немайнових прав фізичних та юридичних осіб на території ВЕЗ Криму згідно із законами України, у тому числі щодо захисту іноземних інвестицій.

Державні гарантії за внутрішніми та зовнішніми місцевими запозиченнями (позиками) Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також осіб, які мають місцезнаходження (проживання, перебування) на їхній території, не надаються.

На фізичних осіб, які проживають (перебувають) на території ВЕЗ Криму та мають громадянство іноземної держави або є особами без громадянства, не поширюються державні гарантії (пільги, допомоги), встановлені законами “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” та іншими законами України.

На території ВЕЗ Криму може застосуватися мультивалютний режим, за яким в оплату вартості товару (послуги, роботи), що продаються (надаються) у межах ВЕЗ Криму, приймається як гривня так і валюти іноземних країн, включені Національним банком України до 1–2 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

Будь-які безготівкові платежі (перекази) з території ВЕЗ Криму на іншу територію України чи з іншої території України на територію ВЕЗ Криму здійснюються виключно у гривні або у вільноконвертованій валюті. Особливості режиму таких платежів (переказів) встановлюються Нацбанком.

Фізичні особи мають право ввезти на територію ВЕЗ Криму або вивезти з неї на іншу територію України готівкові кошти або банківські метали на суму, встановлену НБУ згідно з декретом Кабінету міністрів “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та у відповідності до вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».

На громадян України, які постійно або тимчасово проживають на території ВЕЗ Криму та/або перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, який має місцезнаходження на території ВЕЗ Криму, поширюються положення конвенцій Міжнародної організації праці (МОТ ООН), ратифікованих Україною, принципи тристоронньої декларації МОТ ООН про багатонаціональні підприємства і соціальну політику, а також інше законодавство України про працю.

На території ВЕЗ Криму:

а) гарантується вільна діяльність профспілок і право на страйк згідно із Законом “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. Профспілка, яка поширює свою діяльність на територію ВЕЗ Криму, може бути створеною (її керівні органи розміщені) також за межами території ВЕЗ Криму;

б) діють норми законів “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”; “Про організації роботодавців, їхні об'єднання, права і гарантії їхньої діяльності” (з урахуванням того, що організація роботодавців (об’єднання роботодавців) може бути створеною (керівні органи розміщено) за межами території ВЕЗ Криму); “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.

Об’єкти права приватної, державної та комунальної власності, розташовані (які знаходяться) на тимчасово окупованій території України, залишаються у власності осіб, що мали такі об’єкти у власності (користуванні) на початок тимчасової окупації.

Будь-який громадянин вважається примусово переміщеною особою, якщо на початок тимчасової окупації він мав зареєстроване місце проживання на території Криму або Севастополя, і депортується (примусово направляється, вивозиться) за межі тимчасово окупованої території або не може повернутися у місце такого проживання за рішенням відповідних органів країни-окупанта.

Примусово переміщена особа:

а) одержує одноразову субсидію, яка складається з компенсації фактично понесених витрат на евакуацію з тимчасово окупованої території та коштів на первинне облаштування. Порядок розрахунку такої субсидії, її склад та строки надання визначаються Кабінетом міністрів України;

б) має право на безоплатне розміщення (навчання) у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на іншій території України. Порядок такого розміщення (навчання) визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

в) звільняється від плати за гуртожиток у разі вступу до вищих навчальних закладів, а також в аспірантуру чи докторантуру на іншій території України;

г) закріплюється за відповідними закладами охорони здоров’я та отримує безоплатно медичну допомогу та медичне обслуговування;

ґ) підпадає під дію норм законодавства України щодо правового статусу осіб, які вимушено залишили місця проживання внаслідок тимчасової окупації Криму і Севастополя.

У прикінцевих положеннях зазначається, що Закон “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону “Порт Крим” в Автономній Республіці Крим” втрачає чинність.

Закон “Про заборону грального бізнесу в Україні” не поширюється на територію ВЕЗ Криму.