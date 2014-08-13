Росія вичерпала всі можливості торгового тиску на Україну - аналітик

Росія своїми діями вичерпала всі можливі методи торгового тиску на Україну, тому запровадження санкцій з українського боку не призведе до відчутних зустрічних кроків.

Таку думку в ході прес-конференції висловив директор Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Олег Устенко.

«Ті санкції, які ми запроваджуємо, вони повинні були бути зроблені давно, але не варто думати, що може бути додатковий негативний ефект з того боку кордону. Якщо ви подивитеся на наш експорт, який був до Росії перші 5 місяців року, – він і так вже знизився на 25%», - заявив Устенко.

«Я думаю, що найсильніший удар, якщо говорити в грошах, - він і так вже був завданий - це мінус 25% нашого експорту туди, при тому, що вони займали чверть нашого експорту. Удар з їх боку було по нас завдано», - додав він.

Експерт зазначив, що таке падіння експорту зумовлено протиправними діями Росії, яка порушила норми вільної торгівлі в рамках світової організації торгівлі.

«Їхні заходи щодо нас неправильні, такі, що суперечать нормам СОТ, абсолютно дивні, вони й так вже були запроваджені. Чекати, що може бути ще більший удар? Так, я думаю, що напевно може. Але в найгіршому сценарії говорили, що Україна може позбутися близько 25% експорту до РФ. Ми його вже позбулися», - сказав Устенко.

Читайте такожБілорусь і Казахстан відмовилися підтримати заборону Росії на імпорт з ЄС

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Кабмін передав на розгляд РНБО прізвища 172 фізичних осіб, громадян Російської Федерації і громадян інших країн, які фінансують тероризм, підтримували анексію Криму і здійснюють замах на територіальну цілісність української держави. Також для запровадження санкцій передаються 65 юридичних осіб, переважно російські резиденти, які підтримують і фінансують тероризм і мають прямий стосунок до скоєння злочинів на території України.

Довідка УНІАН. Російська Федерація традиційно є найбільшим споживачем українських товарів, хоча її частка у вітчизняному експорті неухильно знижується, що зумовлено запровадженням адміністративних обмежень російською владою. Так, у травні поточного року поставки до цієї країни скоротилися на 28,5% порівняно з травнем минулого - до 960 млн. дол., що становило 19% українського експорту.