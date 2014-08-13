ВВП Японії демонструє рекордне падіння за трирічний період

ВВП Японії з квітня по червень (I квартал фінансового року) знизився на 6,8% в річному вимірі. Порівняно з січнем-березнем ВВП знизився на 1,7%, повідомляють "Ведомости" з посиланням на уряд Японії.

Читайте такожДержборг Японії досяг рекорду - $10,2 трильйонаСкорочення ВВП виявилося найбільш різким після землетрусу та цунамі 2011 року, яке стало суттєвим потрясінням для японської економіки. Причиною нинішнього скорочення показника стало падіння споживчого попиту в Японії на тлі підвищення з 1 квітня податку з операцій купівлі-продажу з 5 до 8%.

З квітня по червень споживча активність у країні скоротилася на 5%. Одночасно з цим на 0,4% в річному обчисленні впав і японський експорт, який також становить значну частину ВВП Японії.

Читайте такожУкраїна і Японія підписали меморандум про енергетичну співпрацюУряд вирішив підвищити споживчий податок у якості одного із заходів для реформування національної системи соціального забезпечення, а також для зупинки зростання гігантського державного боргу країни, який до теперішнього часу вже більш ніж удвічі перевищив її ВВП. Раніше японська влада попередила, що підвищення податку призведе до тимчасового падіння споживчої активності і уповільнення зростання національної економіки. Тим не менш урядові експерти висловлюють впевненість, що цей спад буде подолано вже найближчим часом.

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