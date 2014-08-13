Грошова маса в Україні у липні знизилася на 0,4%, монетарна база - на 0,6%

Грошова маса в Україні в липні 2014 року знизилася на 0,4% - до 945,4 млрд грн, монетарна база – на 0,6%, до 348,8 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року грошова маса в Україні збільшилася на 4,0%, монетарна база - на 13,6%.

Також повідомляється, що в липні зафіксовано незначне зниження обсягу готівки поза банками - на 0,2%, до 289,5 млрд грн. Із початку року обсяг готівки поза банками збільшився на 21,7%.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової маси в червні 2014 року знизився на 0,8% - до 946,1 млрд грн, монетарна база за цей період збільшилась на 2,4% - до 351,1 млрд грн.

У 2013 році НБУ прискорив випуск грошей в обіг у 3,4 разу - до 307,2 млрд грн. Приріст монетарної бази за 2013 рік становив 51,918 млрд грн, що в 3,4 разу перевищує показник приросту монетарної бази за 2012 рік. Грошова маса за цей період збільшилась на 17,2% - до 906,3 млрд грн.