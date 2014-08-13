Standard & Poor's підвищило прогноз рейтингу "ПриватБанку"

Одне з провідних світових рейтингових агентств Standard & Poor's підвищило прогноз за рейтингами "ПриватБанку" з "негативного" до "стабільного".

Також Standard & Poor's оцінило характеристики власної кредитоспроможності банку (SACP) на рівні «b», що на 2 позиції вище суверенного рейтингу країни.

Як йдеться в повідомленні агентства, рейтинги "ПриватБанку" відображають його «сильну» бізнес-позицію і «адекватну» позицію щодо ризику, «середні» показники фондування і «помірковані» показники ліквідності. Рейтинги також відображають лідируюче положення банку в банківському секторі України та Східної Європи, вищу (порівняно з середнім у банківській системі рівнем) якість активів і нижчу (порівняно зі співстаними банками) концентрацію на окремих контрагентах.

S&P зазначає, що "ПриватБанк" зможе зберегти лідируюче становище в банківському секторі України у складних умовах ведення діяльності завдяки консервативнішій стратегії розвитку і розвиненішій системі ризик-менеджменту, ніж у середньому по банківському сектору. Також "ПриватБанк" дотримується консервативної політики формування резервів, що має позитивно впливати на його показники.

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Рівень довгострокового кредитного рейтингу "ПриватБанку" "ССС" за методологією Standard & Рoor's стримується рівнем суверенного кредитного рейтингу України за зобов'язаннями в іноземній валюті.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" обслуговує 14,6 мільйонів індивідуальних клієнтів і 334 тисячі корпоративних клієнтів. За даними на 1 липня 2014 року, активи банку становлять 204,199 млрд грн, регулятивний капітал 20,8 млрд грн, чистий прибуток банку за перше півріччя 2014 року - 387,2 млн грн. У регіональній мережі банку працює 2 882 відділень, 7 592 банкоматів, 11 647 терміналів самообслуговування.

У 2014 році "ПриватБанк" зберіг за собою восьму позицію за розміром капіталу в ТОП-10 найбільших банків Центральної та Східної Європи, який щорічно публікує британський журнал The Banker у рамках глобального рейтингу ТОП-1000 світових банків.