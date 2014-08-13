У Білорусі придумали, як приструнити корупціонерів

У Білорусі у держслужбовців планують вилучати майно, вартість якого перевищує дохід, отриманий із законних джерел. Це передбачено проектом закону "Про боротьбу з корупцією", який винесений на громадське обговорення, повідомляє БЕЛТА.

Згідно з документом, щорічно декларувати доходи та майно повинні будуть не тільки посадові особи, які займають відповідальне становище, та особи, що прийшли на держслужбу шляхом обрання, але й ті, хто спільно з ними проживають та ведуть спільне господарство (чоловік, дружина), неповнолітні діти та близькі родичі. Якщо в ході перевірки декларацій встановлено явне перевищення вартості майна та інших витрат за період, коли посадові особи займали відповідні посади, але не більш ніж за 10 років, над доходами, які отримані із законних джерел, у такому разі майно може бути за позовом прокурора безоплатно вилучено, стягнуто за рішенням суду в доход держави або стягнуто вартість такого майна.

Читайте такожПорошенко обговорив з Лукашенком зняття бар'єрів у торгівліПісля виявлення факту явного перевищення вартості майна та інших витрат над доходами посадова особа зобов'язана надати письмове пояснення про джерела доходів, за рахунок яких придбано майно. "Якщо особи відмовляються або не можуть пояснити джерела таких доходів, їм пропонується добровільно передати в дохід держави майно на суму, що явно перевищує підтверджений дохід, або виплатити його вартість та суму інших витрат, які явно перевищують підтверджені доходи", - йдеться в проекті закону.

Читайте такожБілорусь і Казахстан відмовилися підтримати заборону Росії на імпорт з ЄСІнформація про факти, що посадові особи відмовляються або не можуть пояснити, направляється в органи прокуратури за місцем їх проживання (служби). Далі вирішується питання про наявність підстав для організації і проведення перевірки у порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом.

Читайте такожЛукашенко запропонував Україні допомогу нафтопродуктами При цьому в проекті закону уточнюється, що явним перевищенням вартості майна та інших витрат над доходами, отриманими із законних джерел, визнається перевищення, що становить не менше 25% від доходів, які отримані із законних джерел.