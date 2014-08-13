Економісти: відтік капіталу з Росії через санкції може зрости до $150 млрд

Масштаб витрат від конфлікту з Україною для російської економіки істотно зріс останнім часом.

Ціна рішень як західної, так і російської влади в короткотерміновій перспективі включатиме збільшення чистого відтоку капіталу, прискорення зниження курсу рубля, сплеск інфляції й відсутність можливості відновлення якогось помітного економічного зростання, вважають експерти Вищої школи економіки, пише Reuters.

Новий раунд санкцій від ЄС і США, в результаті якого низка російських державних компаній і банків втратили можливість звертатися до західних ринків капіталу, загострює проблему рефінансування корпоративного боргу, що, у свою чергу, означає збільшення чистого відтоку капіталу за підсумками року, порівняно з початковими прогнозами. За оцінками експертів, він може досягти $130-150 мільярдів.

Щоб уникнути швидкого виснаження резервів, Банку Росії доведеться допустити прискорення ослаблення рубля. Обсяг власних коштів ЦБР у міжнародних резервах, за розрахунками ВШЕ, становить $316 мільярдів, тоді як на практиці комфортним вважається рівень резервів, який покриває піврічний обсяг імпорту, або $240 мільярдів, що вже близько до нинішнього запасу іноземної валюти у ЦБ.

"У другому півріччі через сезонний ефект можна очікувати скорочення профіциту поточного платіжного балансу. Якщо до цього додасться неможливість для російських банків і компаній рефінансувати близько $80 мільярдів зовнішнього боргу, що підлягає погашенню найближчих півроку, то вже цього року ЦБ зіштовхнеться з сильним тиском на свої валютні резерви і буде змушений перейти до швидшого ослаблення рубля", - зазначають експерти.

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Ослаблення рубля, що супроводжувало введення Росією продовольчих санкцій у відповідь Заходу, згідно з оцінками ВШЕ, зараз додає 0,2 процентного пункту до потенційного підвищення інфляції. Сукупний ефект від введення 6 серпня обмежень на імпорт оцінюється в 1,1 відсоткового пункту.

"Беручи до уваги й попереднє ослаблення рубля через санкції відносно РФ, ми очікуємо, що інфляція за підсумками року становитиме 7,7-8,0 відсотка - проти 6,0 відсотка, прогнозованих нами 3 місяці тому, і 5,0 відсотка - наприкінці минулого року", - пишуть аналітики ВШЕ.

Таким чином, сукупна інфляційна ціна української кризи становить близько 3 процентних пунктів, до чого з наступного року може додатися ефект збільшення податкового тягаря, обговорення якого урядом залишається на порядку денному.