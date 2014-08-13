Долар на міжбанку піднявся до 13,65 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - до 13,0000/13,6500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 17,3675/18,2400.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3589/0,3773.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у вівторок, 12 серпня, знизив офіційний курс гривні щодо долара до 13,13.

Крім того, вчора на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні щодо долара знизилися до рівня 13,45/13,60.

НБУ у вівторок на ринок не виходив.