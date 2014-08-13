Окупанти Криму визнали, що довго стримувати ціни їм не вдасться

Влада окупованого Росією Криму стримує зростання цін на півострові, але економіка візьме своє.

Про це в інтерв'ю телеканалу «Росія 24» заявив нелегітимний голова Мінкриму Олег Савельєв, передають "Новини Криму".

«Робиться дуже багато, але економіка все одно буде брати своє, і через якийсь час ціни між Кримом і Краснодарським краєм і найближчими сусідами практично вирівняються», - зазначив він.

Читайте такожВ окупованому Криму наростає загроза продовольчого колапсуСавельєв повідомив, що на сьогоднішній день ціни на основну масу продуктів першої необхідності в окупованому Криму тримаються на низькому рівні. «Приблизно в два рази, а іноді і чотири нижчі, ніж у сусідів в РФ, і звичайно ж, це багато в чому завдяки діям кримської влади, яка контролює рівень цін товарів першої необхідності», - сказав він.

Читайте такожОкупаційна влада не пускає жителів Криму додомуТим не менш, всі заходи щодо стримування цін Савельєв назвав тимчасовими. «Це тимчасові заходи, і через якийсь час рівень цін в іншій частині Росії і на Кримському півострові зрівняється», - сказав він.