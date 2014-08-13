Долар знизився відразу на 50 копійок - до 13,15 грн

У середу, 13 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/13,6500, на 12:00 ціни знизилися до 12,9000/13,1500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 17,3675/18,2400, на 12:00 ціни пішли вниз до 17,2145/17,5520.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3589/0,3773, на 12:00 ціни впали до 0,3554/0,3627.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у вівторок, 12 серпня, знизив офіційний курс гривні щодо долара до 13,13.

Крім того, вчора на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні щодо долара знизилися до рівня 13,45/13,60.

НБУ у вівторок на ринок не виходив.