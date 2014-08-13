Обсяг гривневих депозитів у банках практично не змінився

Загальний обсяг депозитів в українських банках у липні 2014 року в національній валюті майже не змінився і становив 378,7 млрд грн, в іноземній валюті - знизився на 3%, до 22,7 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року загальний обсяг депозитів в українських банках знизився на 10,3% у гривні і на 26,2% в іноземній валюті.

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Обсяг депозитів юридичних осіб у національній валюті в липні збільшився на 0,5% (з початку року – зменшився на 6,9%) - до 157,2 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - знизився на 3,4% (з початку року - на 20,5%) - до 6,2 млрд дол.

Обсяг депозитів фізичних осіб у липні зменшився в національній валюті на 0,4% (з початку року - на 12,7%) - до 221,4 млрд грн., в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) - на 2,9 % (з початку року - на 28,2%) - до 16,5 млрд дол.

Ставки з депозитів, залучених від фізичних і юридичних осіб, у липні знизились до 11,68% з 12,96% у національній валюті і до 6,51% з 6,97% в іноземній.

У липні відбулося уповільнення темпів зниження залишків з кредитів у національній валюті. За місяць вони скоротилися на 0,6% порівняно з 1,7% і 2,6% у травні і червні (з початку року - на 7,9%) - до 549,5 млрд грн., зокрема юридичних осіб - на 0,6% (з початку року - на 8,4%) - до 435,0 млрд грн, фізичних осіб - на 0,6% (з початку року - на 5,9%) - до 114, 6 млрд грн.

Залишки по кредитах в іноземній валюті зменшились (у доларовому еквіваленті) на 1,0% (з початку року - на 8,1%) - до 35,4 млрд дол., зокрема юридичних осіб - на 0,9% (з початку року - на 6,2%) - до 28,3 млрд дол., фізичних осіб - на 1,4% (з початку року - на 15,1%) - до 7,1 млрд дол.

Ставки за кредитами, наданими фізичними і юридичними особами, знизились до 16,24% з 16,94% у національній валюті, тоді як в іноземній валюті дещо збільшились - до 8,76% з 8,71%.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг депозитів в українських банках у червні 2014 року в національній валюті виріс на 0,1% - до 377,9 млрд грн, в іноземній валюті знизився на 4% - до 23,3 млрд дол.