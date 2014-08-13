Кабмін і Раду закликають не вводити акциз на роздрібний продаж підакцизних товарів

Профільні асоціації звернулися до прем'єр-міністра України та депутатів Верховної Ради із закликом не вводити з 2015 року акциз на роздрібний продаж підакцизних товарів у розмірі 2% замість збору на виноградарство, садівництво та хмелярство, так як це призведе до скорочення обсягів продажу та зростання тіньового ринку. Про це на прес-конференції в середу заявив віце-президент Національної організації роздрібної торгівлі (НОРТ) Микола Ганул.

«Наша асоціація звернулася до прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради, до профільного комітету з тим, щоб цю норму виключити із законопроекту, оскільки ця норма згубна для нашого сегменту», - сказав Ганул.

За словами віце-президента НОРТ, введення такого акцизу в першу чергу негативно позначиться на роздрібній торгівлі тютюновою продукцією, так як цей сегмент має низькомаржинальну прибутковість, а максимально допустима ціна такого товару обмежена.

«У нас існує таке поняття як МРЦ - максимальна роздрібна ціна, яка не дозволяє роздрібній торгівлі якось регулювати і зберігати себе... Тому підакцизний роздріб, що стосується зокрема тютюнової продукції, з'їсть той прибуток, який у нього є. Можна спрогнозувати переформатування роздрібу на інший напрямок, а більша частина, швидше за все, буде закрита », - зазначив Ганул.

Також він вважає, що введення додаткового акцизу в розмірі 2% замість збору на виноградарство, садівництво та хмелярство позначиться на тіньовому ринку підакцизних товарів, давши йому поштовх для зростання.

«Якщо дрібний підприємець буде замислюватися над тим, як би схімічити, як би заробити, то відповідно буде працювати з контрабандною продукцією. Ми прогнозуємо велике зростання (тіньового ринку - УНІАН), в рази », - сказав віце-президент НОРТ.

Він також зазначив, що роздрібною торгівлею переважно займається дрібний і середній бізнес, який не має можливості відстоювати свої права в вищих органах влади, тому ініціативи часто приймаються без згоди підприємців.

Проти введення такого акцизу виступив і заступник генерального директора асоціації «Укртютюн» Григорій Синиця, який вважає, що така ініціатива негативно позначиться на галузі.

«Ми хочемо офіційно звернутися до прем'єр-міністра України, до глави бюджетного комітету, щоб переглянути це питання і не приймати цю норму», - зазначив Синиця.

Крім того, представники інших профільних асоціацій, на продукцію яких може поширитися нова норма, висловилися проти введення даного акцизу, в тому числі, представники асоціацій «Укрпиво», «Укргорілка» і «Виноградарі та винороби України».

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня в парламенті був зареєстрований законопроект № 4435а «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо бюджетної децентралізації)». В пояснювальній записці пропонується впровадити з 2015 року акциз на роздрібний продаж підакцизних товарів (пива, алкоголю, тютюнової продукції, нафтопродуктів) за ставкою 2% від вартості реалізованого товару замість збору на виноградарство, садівництво та хмелярство, який надходитиме до місцевих бюджетів. Ця ініціатива запропонована з метою розширення існуючої доходної бази місцевих бюджетів. Разом з тим, в 2013 році для тютюнових виробів та нафтопродуктів вже відбулося триразове збільшення акцизного податку.

Раніше експерти вже заявляли, що подальше підвищення акцизів на тютюнові вироби може в довгостроковій перспективі привести до скорочення надходжень до державного бюджету через скорочення споживання і розширення тіньового ринку.