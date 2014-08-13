Дерегуляція економіки принесе Україні 161 млрд гривень

Комплекс заходів із дерегуляції української економіки, концепцію якої розробила група радників при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, дозволить країні одержати додатково 161 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації концепції заявив керівник групи Данило Пасько.

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