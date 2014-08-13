Дерегуляція економіки принесе Україні 161 млрд гривень
18:41, 13 серпня 2014Фінанси
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Україна може отримати додатково 161 млрд грн завдяки дерегуляції економіки.
Дерегуляція економіки "допоможе" Україні / Фото УНІАН
Комплекс заходів із дерегуляції української економіки, концепцію якої розробила група радників при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, дозволить країні одержати додатково 161 млрд грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації концепції заявив керівник групи Данило Пасько.
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