Дерегуляція економіки принесе Україні 161 млрд гривень

18:41, 13 серпня 2014
Фінанси
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Україна може отримати додатково 161 млрд грн завдяки дерегуляції економіки.

Фото УНИАН

Комплекс заходів із дерегуляції української економіки, концепцію якої розробила група радників при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, дозволить країні одержати додатково 161 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації концепції заявив керівник групи Данило Пасько.

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