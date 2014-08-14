Долар на міжбанку знизився до 13,40 грн

У четвер, 14 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань до 12,9500/13,4000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вниз до 17,3005/17,9055.

Ціни на російську валюту знизилися до 0,3590/0,3719.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 13 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/13,6500, на 12:00 ціни різко знизилися до 12,9000/13,1500. На закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 13,0000/13,5000.

Нацбанк на ринок не виходив.