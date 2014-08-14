Рада може переголосувати законопроект про економічну зону Криму

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 259 народних депутатів із 323, зареєстрованих на засіданні.

Зокрема, на початку пленарного засідання голова ВР Олександр Турчинов запропонував переголосувати цей закон, який уже був ухвалений у вівторок, 12 серпня, оскільки до нього звернулись депутати із заявою про порушення при його ухваленні, оскільки не було забезпечено персонального голосування щодо цього закону.

Читайте такожСьогодні ВР розгляне законопроекти про санкції та люстрацію (онлайн-трансляція)Однак повторне ухвалення підтримали лише 160 нардепів. Після цього Турчинов запропонував відправити цей законопроект на повторне друге читання. Цю ініціативу підтримали 259 нардепів.