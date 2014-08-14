США посилили правила внесення російських компаній в санкційний список

Міністерство фінансів США переглянуло умови введення обмежувальних заходів проти організацій, чиї власники потрапили в санкційні списки відомства, передає ПРАЙМ з посиланням на повідомлення сайту відомства.

Тепер організація може бути включена в санкційний список, якщо фігурантам "чорного списку" в цілому належить в ній не менше 50%.

Читайте такожЗМІ: глава «Роснефти» Сєчін просить про допомогу через санкціїРаніше санкції передбачалися стосовно лише тих компаній, в яких учасники санкційного списку окремо володіють як мінімум 50-відсотковою часткою.

Читайте такожBloomberg: Проблеми в Митному союзі ПутінаЗа умовами нової редакції обмежувальних заходів Мінфіну США, може потрапити під санкції, зокрема, страхова компанія "СОГАЗ", понад 50% якої сумарно володіють банк "Росія" і Volga Group, що потрапили під санкції США.

Читайте такожBloomberg: Путін виснажує російські компанії, які не можуть отримати гроші за кордоном