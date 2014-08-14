Долар на міжбанку на 12:00 знизився до 13,25 грн

У четвер, 14 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 12,9500/13,4000, на 12:00 звузився спред до 13,0500/13,2500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 17,3005/17,9055, на 12:00 ціни становили 17,4395/17,7105.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3590/0,3719, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3618/0,3678.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 13 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/13,6500, на 12:00 ціни різко знизилися до 12,9000/13,1500.

На закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 13,0000/13,5000. Нацбанк у середу на ринок не виходив.