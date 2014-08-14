В Україні за півроку експорт товарів перевищив імпорт на $568,4 млн

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого півріччя 2014 року становило 568,4 млн дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом у 3,982 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, у першому півріччі 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 5,2% - до 28,624 млрд дол., імпорт - на 17,9%, до 28,055 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-червні 2014 року становив 1,02 (у січні-червні 2013 року – 0,88).

За підсумками червня порівняно з попереднім місяцем кількість країн - партнерів України по зовнішньоторговельних операціях зросла на 2 країни, до 206 країн.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту на 36,5%, Польщі - на 24,4%, Італії - на 11,9%, Німеччини - на 10,4%, Китаю - на 5,4% і Угорщини - на 3,4%. Одночасно скоротився експорт до Росії на 23,3%, Індії - на 7,6%. Поставки до Туреччини залишилися на рівні першого півріччя 2013 року.

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На зниження експорту в першому півріччі 2014 року на 1,560 млн дол. порівняно з першим півріччям 2013 року істотно вплинуло зниження поставок вагонів залізничних або трамвайних (падіння на 694,2 млн дол., або на 82,1%), прокату чорних металів (381,6 млн дол., або 10,1%), добрив мінеральних або хімічних, азотних (362,5 млн дол., або 48,3%), труб з ливарного чавуну і чорних металів (295,5 млн дол., або 34%), коксу і напівкоксу з кам'яного вугілля (94,5 млн дол., або 38,2%).

Обсяг імпорту товарів з країн ЄС знизився на 2,155 млн дол., або на 17,8% за рахунок зниження поставок засобів наземного транспорту, окрім залізничного, на 54,1%, паперу і картону - на 32,3%, механічних машин - на 24,3%, різноманітної хімічної продукції - на 17%, електричних машин - на 16,1%, пластмас, полімерних матеріалів - на 15,5%, фармацевтичній продукції - на 3,2%.

Як повідомляв УНІАН, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-травня 2014 року становило 524,5 млн дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом в 3,372 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше дефіциту 2012 року у 15,848 млрд дол.