В Україні за півроку експорт товарів перевищив імпорт на $568,4 млн
Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у першому півріччі склав 568,4 млн дол.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого півріччя 2014 року становило 568,4 млн дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом у 3,982 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
За інформацією Держстату, у першому півріччі 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 5,2% - до 28,624 млрд дол., імпорт - на 17,9%, до 28,055 млрд дол.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-червні 2014 року становив 1,02 (у січні-червні 2013 року – 0,88).
За підсумками червня порівняно з попереднім місяцем кількість країн - партнерів України по зовнішньоторговельних операціях зросла на 2 країни, до 206 країн.
Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту на 36,5%, Польщі - на 24,4%, Італії - на 11,9%, Німеччини - на 10,4%, Китаю - на 5,4% і Угорщини - на 3,4%. Одночасно скоротився експорт до Росії на 23,3%, Індії - на 7,6%. Поставки до Туреччини залишилися на рівні першого півріччя 2013 року.
Читайте такожРосія вичерпала всі можливості торгового тиску на Україну - аналітик
На зниження експорту в першому півріччі 2014 року на 1,560 млн дол. порівняно з першим півріччям 2013 року істотно вплинуло зниження поставок вагонів залізничних або трамвайних (падіння на 694,2 млн дол., або на 82,1%), прокату чорних металів (381,6 млн дол., або 10,1%), добрив мінеральних або хімічних, азотних (362,5 млн дол., або 48,3%), труб з ливарного чавуну і чорних металів (295,5 млн дол., або 34%), коксу і напівкоксу з кам'яного вугілля (94,5 млн дол., або 38,2%).
Обсяг імпорту товарів з країн ЄС знизився на 2,155 млн дол., або на 17,8% за рахунок зниження поставок засобів наземного транспорту, окрім залізничного, на 54,1%, паперу і картону - на 32,3%, механічних машин - на 24,3%, різноманітної хімічної продукції - на 17%, електричних машин - на 16,1%, пластмас, полімерних матеріалів - на 15,5%, фармацевтичній продукції - на 3,2%.
Як повідомляв УНІАН, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-травня 2014 року становило 524,5 млн дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом в 3,372 млрд дол.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше дефіциту 2012 року у 15,848 млрд дол.