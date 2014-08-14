Верховна Рада ухвалила закон про санкції

Верховна Рада ухвалила урядовий закон про санкції (№ 4453а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 244 народних депутата із 290 зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожСША посилили правила внесення російських компаній в санкційний список

Після голосування прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк подякував депутатам від імені уряду і зазначив, що сьогодні парламент зробив два історичних кроки до енергетичної незалежності держави, а також показав, що “Україна вміє себе захищати”.

Представляючи законопроект, Яценюк повідомив, що до другого читання було внесено низку правок.

«Це рамковий законопроект, який дає державі право захищати свої інтереси, - зазначив Яценюк. – Глава Української держави через Раду національної безпеки і оборони буде мати право запровадити ряд санкцій на кшталт тих, які вводяться нашими західними партнерами – країнами ЄС, США і «Великої сімки».

За словами Яценюка, уряд погодився вилучити з переліку санкцій обмеження та припинення надання послуг поштового зв’язку, заборону та обмеження теле- і радіотрансляції, обмеження або припинення діяльності ЗМІ та обмеження і припинення виробництва друкованих ЗМІ та іншої інформаційної продукції.

Читайте такожРада ухвалила закон про реформу управління ГТС

«Ми вважаємо, що такі рішення можуть прийматися виключно судами України відповідно до законів та Конституції. Також ми вважаємо слушним змінити редакцію другої статті щодо кола суб’єктів, щодо яких можуть бути введені санкції. Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, юридичних та фізичних осіб-нерезидентів, які знаходяться під контролем вказаних осіб», - сказав Яценюк.

Також, за його словами, підтримана ініціатива щодо повноважень парламенту на схвалення указу президента України про введення санкцій у тому випадку, якщо такий указ приймається по відношенню до країни або до невизначеного кола суб’єктів.

«Але якщо йдеться про указ про застосування санкцій проти конкретних фізичних та юридичних осіб, а уряд підготував список зі 172 громадян Росії та інших держав, які підривають територіальну цілісність та незалежність України, та 65 переважно російських компаній, які фінансують тероризм і підтримують анексію Криму, то такий указ приймається на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони», - сказав Яценюк.

У ході обговорення документа він додав, що враховано поправку до редакції закону щодо заборони й обмеження широкого кола торговельних операцій та всіх видів фінансових розрахунків.

Крім того, Яценюк наголосив, що санкції застосовується проти іноземних держав, іноземних компаній та «іншої гидоти, яка не дає Україні жити».

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроект про санкції. Він був схвалений Кабінетом міністрів 8 серпня.

Правову основу застосування санкцій, згідно з документом, становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, закони України, нормативні акти президента України, Кабінету міністрів, рішення РНБО, відповідні принципи та норми міжнародного права.

Підставами для застосування санкцій є:

1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, її економічній самостійності та/або порушують права та свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;

2) резолюції Генеральної асамблеї та Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй;

3) рішення та регламенти Ради Європейського Союзу;

4) факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту ООН;

Застосування санкцій ґрунтується на принципах законності, прозорості, об’єктивності, відповідності меті та ефективності застосування.