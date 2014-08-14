Суд заарештував майно ВЕТЕК і ФК "Металіст" Курченка

Господарський суд Києва заарештував кошти та майно ТОВ " Східно-європейська енергетична компанія", що належить Сергію Курченко, а також наклав арешт на акції ПАТ ФК "Металіст", стадіон клубу і футбольну базу в Харківській області.

Про це йдеться в рішенні суду від 15 липня, оприлюдненому в держреєстрі судових рішень, пише "ЛІГАБізнесІнформ".

Арешт був накладений за позовом ТОВ "Інтертрансгрупп" (Київ), який намагається стягнути 1,2 млрд боргу з Брокбізнесбанку, який належав Сергію Курченко, а зараз перебуває на стадії ліквідації.

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У матеріалах справи йдеться, що "Інтертрансгрупп" викупила право вимоги боргу у Брокбізнесбанку в іншої структури, назва якої не вказується. Крім цього, суд заарештував грошові кошти 7 київських компаній, що входять до групи ВЕТЕК (ТОВ Муйне, Анкора-торг, Амадина, Айнам, Амінами, Хіган Алконост). Також суд заборонив відчужувати майно та акції ПАТ ФК "Металіст", і частки в статутному капіталі ТОВ ФК Металіст, якому належить 97% ПАТ ФК Металіст.