Експерти розповіли, чому заспокоївся валютний ринок

Валютний ринок трохи заспокоївся після заяви глави Національного банку України про можливе введення адміністративних обмежень щодо банків на час проведення АТО, у зв'язку з чим гривня продовжує зміцнюватися, вважають опитані УНІАН експерти.

За інформацією учасників ринку, станом на 13:00 курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку встановився на рівні 12,96/13,08 грн/дол., а спред порівняно з початком торгів звузився майже в 4 рази, до 12 коп., що говорить про суттєве зниження спекулятивної складової у валютних торгах.

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Голова правління «Української міжбанківської валютної біржі, екс-голова правління «Ощадбанку» Анатолій Гулей пояснює те, що відбувається зміцнення гривні, очікуваннями рішення Національного банку України з питання введення адміністративних обмежень на ринку.

«Стоїмо як поїзд на пероні. Чекаємо постанови НБУ, в якому всі загрози стануть офіційними», - сказав експерт.

Директор фінансової компанії «Інтербізнесконсалтинг» Павло Бакланов зазначив, що нервозність на ринку, викликана завищеним курсом на тлі політичних ризиків і спроб спекулянтів «підігріти» попит на валюту, що знижується.

«Банкіри почули Гонтареву і чудово розуміють, що зрештою ажіотаж їм не вигідний. Але поки ситуація напружена», - сказав експерт.

Нагадаємо, Нацбанк готовий впровадити жорсткі адміністративні заходи щодо учасників валютного ринку на час проведення антитерористичної операції, заявила глава НБУ Валерія Гонтарєва, виступаючи в парламенті 12 серпня. За її словами, у цей час пакет таких заходів обговорюється з Міжнародним валютним фондом, перед яким є певні зобов'язання щодо регулювання валютного ринку.

Гонтарєва підкреслила, що безперервні воєнні дії і викликана цим паніка на ринку істотно погіршують ситуацію на валютному ринку, тоді як економічних передумов для нинішнього курсу гривні немає, і збалансований курс на сьогодні становить 11,5-11,9 грн за долар.