Експерти розповіли, чому заспокоївся валютний ринок
Валютний ринок заспокоївся після заяв глави НБУ про можливе введення адміністративних обмежень.
Валютний ринок трохи заспокоївся після заяви глави Національного банку України про можливе введення адміністративних обмежень щодо банків на час проведення АТО, у зв'язку з чим гривня продовжує зміцнюватися, вважають опитані УНІАН експерти.
За інформацією учасників ринку, станом на 13:00 курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку встановився на рівні 12,96/13,08 грн/дол., а спред порівняно з початком торгів звузився майже в 4 рази, до 12 коп., що говорить про суттєве зниження спекулятивної складової у валютних торгах.
Читайте такожГолова Нацбанку пояснила падіння гривні військовими діями і панікою
Голова правління «Української міжбанківської валютної біржі, екс-голова правління «Ощадбанку» Анатолій Гулей пояснює те, що відбувається зміцнення гривні, очікуваннями рішення Національного банку України з питання введення адміністративних обмежень на ринку.
«Стоїмо як поїзд на пероні. Чекаємо постанови НБУ, в якому всі загрози стануть офіційними», - сказав експерт.
Директор фінансової компанії «Інтербізнесконсалтинг» Павло Бакланов зазначив, що нервозність на ринку, викликана завищеним курсом на тлі політичних ризиків і спроб спекулянтів «підігріти» попит на валюту, що знижується.
«Банкіри почули Гонтареву і чудово розуміють, що зрештою ажіотаж їм не вигідний. Але поки ситуація напружена», - сказав експерт.
Нагадаємо, Нацбанк готовий впровадити жорсткі адміністративні заходи щодо учасників валютного ринку на час проведення антитерористичної операції, заявила глава НБУ Валерія Гонтарєва, виступаючи в парламенті 12 серпня. За її словами, у цей час пакет таких заходів обговорюється з Міжнародним валютним фондом, перед яким є певні зобов'язання щодо регулювання валютного ринку.
Гонтарєва підкреслила, що безперервні воєнні дії і викликана цим паніка на ринку істотно погіршують ситуацію на валютному ринку, тоді як економічних передумов для нинішнього курсу гривні немає, і збалансований курс на сьогодні становить 11,5-11,9 грн за долар.