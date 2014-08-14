Долар на закриття міжбанку знизився до 13,15 грн

У четвер, 14 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,9500/13,4000, на 12:00 звузився спред 13,0500/13,2500. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 13,0000/13,1500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 17,3005/17,9055, на 12:00 ціни становили 17,4395/17,7105. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз до 17,3830/17,5875.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3590/0,3719, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3618/0,3678. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3615/0,3675.