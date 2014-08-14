В ЄС вважають, що країни повинні подумати про санкції перед збільшенням експорту до Росії

Країни, які розмірковують про збільшення імпорту в Росію, повинні підтримати міжнародні принципи, на яких базується рішення ЄС про санкції проти Москви.

Про це сказав власному кореспонденту УНІАН європейський високопосадовий чиновник напередодні засідання позачергової Ради ЄС з питань закордонних справ.

"Якщо взяти Бразилію та Єгипет, то виглядає так, що влада цих країн думає збільшити імпорт в Росію. Ми повинні пояснити їм, щоб вони добре зрозуміли, чому ми застосували санкції, які повністю пов'язані з анексією Криму та ситуацією на сході України. Це відповідає міжнародним принципам, і вони повинні їх підтримувати", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, питання запроваджених ЄС санкцій по відношенню до Росії, її дії у відповідь та позиція третіх країн також буде розглядатися на цьому засіданні Ради ЄС 15 серпня.

Європейський чиновник наголосив, що ці країни "не зобов’язані запроваджувати" санкції, як це зробив ЄС, але мають "створити враження, що вони їх підтримують".

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Відповідаючи на запитання, чи має намір ЄС звернутися у ВТО щодо введення Росією ембарго на європейські товари, він повідомив, що наразі це питання вивчається відповідними спеціалістами Європейської комісії. "Буде цікаво подивитися, чи завтра міністри підтримають такий підхід", - додав представник ЄС.

Коментуючи заплановану зустріч президента Росії Володимира Путіна з прем'єр-міністром Фінляндії у Сочі, він висловив переконання, що "це дозволено". "Не повинно бути враження, що більше не має діалогу між країнами ЄС та Росією", - наголосив європейський чиновник.