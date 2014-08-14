Порошенко схвалив угоду з Японією про позику $100 млн на реформи

Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою Закон «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Японії щодо кредитної угоди про позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва».

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Закон, що був ухвалений 12 серпня, визначає, що позика у сумі до 10 млрд ієн (майже 100 млн дол.) надається Японським агентством міжнародного співробітництва як співфінансування системного проекту Світового банку «Перша позика на політику розвитку» для фінансування держбюджету та підтримки реформ уряду України за такими напрямах: 1) забезпечення належного врядування, прозорості та підзвітності в державному секторі; 2) дерегуляція та зниження витрат на ведення бізнесу; 3) реформування системи неефективних і несправедливих енергетичних субсидій та покращення захисту малозабезпечених верств населення.

Прийняття закону дозволить залучити позику на вигідних для української сторони умовах: термін погашення - 20 років; пільговий період - 6 років; процентна ставка - 0,95%; період виплати складатиме 3 роки після дати набрання чинності кредитної угоди.