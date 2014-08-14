Держборг Іспанії вперше перевищив 1 трлн євро

Державний борг Іспанії у першому півріччі 2014 року вперше перевищив 1 трлн євро і становив 98,4% ВВП країни. Про це повідомив сьогодні Банк Іспанії, пише ИТАР-ТАСС.

Усього за 6 років економічної кризи держборг королівства зріс більш ніж удвічі.

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Причинами зростання державного боргу, на думку міністра економіки і конкурентоспроможності Іспанії Луїса де Гіндоса Хурадо, є "необхідність виділення додаткових коштів автономним областям для погашення заборгованості перед постачальниками послуг, а також на здійснення програми фінансової стабілізації іспанських банків".