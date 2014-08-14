Експорт товарів і послуг з України за півроку перевищив імпорт на $3 млрд

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого півріччя 2014 року становив 3,039 млрд дол., тоді як за аналогічний період минулого року баланс зовнішньої торгівлі було зведено з дефіцитом в 1,555 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Читайте такожВ Україні за півроку експорт товарів перевищив імпорт на $568,4 млн

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.

У першому півріччі 2014 року зафіксовано профіцит зовнішньої торгівлі товарами в 568,4 млн. дол. проти дефіциту за аналогічний період минулого року в 3,982 млрд дол.

Профіцит зовнішньої торгівлі послугами за підсумками першого півріччя 2014 року становив 3,173 млрд дол., що на 64 млн. дол., або на 1,98%, менше профіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 3,237 млрд дол.

За звітний період імпорт товарів і послуг до України, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, знизився на 6,762 млрд дол., або на 17,99%, - до 30,833 млрд дол., експорт товарів і послуг з України знизився на 2,167 млрд дол., або на 6,01%, - до 33,872 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого кварталу 2014 року становив 1,307 млрд дол., тоді як за аналогічний період минулого року баланс зовнішньої торгівлі було зведено з дефіцитом в 1,197 млрд дол.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2013 році становив 8,476 млрд дол., що на 5,67%, або на 509,5 млн. дол., менше дефіциту за підсумками 2012 року в 8,985 млрд дол.

Востаннє позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні у розмірі 1,3 млрд дол. було зафіксовано за підсумками 2005 року, після чого зовнішньоторговельний баланс за підсумками року залишався дефіцитним.