Профіцит зовнішньої торгівлі послугами скоротився до $3,2 млрд

Профіцит зовнішньої торгівлі послугами в Україні за підсумками першого півріччя 2014 року становив 3,173 млрд дол., що на 64 млн. дол., або на 1,98%, менше профіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 3,237 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.

Згідно з повідомленням, у першому півріччі 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт послуг знизився на 10,7% - до 5,958 млрд дол., імпорт - на 19%, до 2,785 млрд дол. Зовнішньоторговельні операції здійснювалися з партнерами з 205 країн світу.

Найбільша питома вага в загальному обсязі українського експорту послуг у першому півріччі 2014 року традиційно становили транспортні послуги, на які припадає 52,8% загального експорту послуг, а також послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні послуги - 13,8%, послуги з переробки матеріальних ресурсів -12% і ділові послуги - 11,7%.

Обсяги експорту транспортних послуг знизилися на 669 млн. дол. за рахунок зниження експорту послуг трубопровідного транспорту, залізничного, повітряного і морського, а також за рахунок зниження обсягів послуг з переробки матеріальних ресурсів - на 109,7 млн. дол., туристичних послуг - на 42,1 млн. дол., ділових послуг - на 41,7 млн. дол., фінансових послуг - на 37 млн. дол.

Водночас збільшилися обсяги послуг у сфері телекомунікацій, комп'ютерних та інформаційних послуг на 162,2 млн. дол. і послуг з будівництва - на 49,9 млн. дол.

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Частка експорту послуг до країн Європейського Союзу в першому півріччі 2014 року практично не змінилася і становила 33,3% загального обсягу експорту послуг. Основною країною-партнером в експорті послуг залишається Російська Федерація, на яку припадає 33,7% загального обсягу експорту.

Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг у першому півріччі 2014 року традиційно становили транспортні послуги - 22,2%, ділові послуги - 18,2%, фінансові послуги - 15,9%, туристичні послуги - 11%, державні та урядові послуги - 10,6%, роялті та інші послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної власності, - 7,8%.

Обсяг імпорту ділових послуг знизився на 322,1 млн. дол. за рахунок скорочення професійних і консалтингових, наукових і технічних послуг, транспортних послуг - на 141 млн. дол., роялті та інших послуг, пов'язаних з використанням інтелектуальної власності, - на 69,8 млн. дол., послуг у сфері телекомунікацій, комп'ютерних і інформаційних послуг - на 39,6 млн. дол.

Водночас збільшився імпорт туристичних послуг - на 3,1 млн. дол., послуг з ремонту і технічного обслуговування, і не віднесені до інших категорій послуги - на 2 млн. дол.

Частка імпорту послуг, одержаних від країн ЄС, знизилася до 50,7% загального обсягу імпорту послуг.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі послугами в Україні за підсумками першого кварталу 2014 року становив 3,173 млрд дол., що на 155,7 млн. дол., або на 8,31%, менше профіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 1,874 млрд дол.

Профіцит зовнішньої торгівлі послугами в Україні в 2013 році порівняно з аналогічним показником 2012 року скоротився на 0,05%, або на 3 млн. дол., - до 6,860 млрд дол.