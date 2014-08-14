В Україні через девальвацію гривні знизився обсяг прямих іноземних інвестицій

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Нагадаємо, в першому півріччі поточного року гривня знецінилася по відношенню до долара США на 48% - до 11,82 грн/дол. за офіційним курсом, що діяв на 1 липня.

За інформацією Держстату, в основному зниження обсягу інвестицій обумовлене курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 7,337 млрд дол., тоді як вибуття акціонерного капіталу в першому півріччі виявилося незначним і становило 660 млн дол., і одночасно надійшло 1,298 млн дол. нових інвестицій.

Інвестиції прийшли із 133 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 83% від загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр – 15,699 млрд дол., Німеччина – 5,943 млрд дол., Нідерланди – 5,350 млрд дол., Російська Федерація – 3,052 млрд дол., Австрія – 2,783 млрд дол., Велика Британія – 2,418 млрд дол., Британські Віргінські острови – 2,055 млрд дол., Франція – 1,741 млрд дол., Швейцарія – 1,373 млрд дол. і Італія – 1,082 млрд дол.

Більша частина інвестицій припадає на українську промисловість – 16,080 млрд дол., або 32,1% прямих інвестицій, а також на установи фінансової і страхової діяльності – 12,669 млрд дол., або 25,3%, підприємства оптової і роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,424 млрд дол., або 12,8%, організації з роботи з нерухомістю – 4,047 млрд дол., або 8,1%, наукові і технічні організації – 3,313 млрд дол., або 6,6%.

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами й іншими зобов'язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 липня становила 9,769 млрд дол., загальний обсяг прямих інвестицій, включаючи акціонерний капітал і боргові інструменти, - 59,791 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 липня становив 6,492 млрд дол., зокрема до країн ЄС – 6,067 млрд дол., або 93,5% від загального обсягу. Прямі інвестиції з України надходили до 45 країн світу, зокрема найбільша частка припадає на Кіпр (89,7%).

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Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств прямого інвестування за кордоном на 1 липня становили 217,9 млн дол., загальний обсяг прямих інвестицій, з урахуванням акціонерного капіталу і боргових інструментів, – 6,710 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 квітня 2014 року становив 52,179 млрд дол., що на 6,207 млрд дол., або на 10,63%, менше від показника на початок поточного року.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році становив 2,860 млрд дол., що удвічі менше від показника 2012 року в 6,013 млрд дол.