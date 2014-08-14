Підприємців із зони АТО можуть звільнити від відповідальності за несплату податків





Як передає кореспондент УНІАН, депутати 241 голосом “за” підтримали в першому читанні цей закон, врахувавши в ньому положення іншого законопроекту - № 4295а.

Відтак законопроект передбачає звільнення від відповідальності за невиконання або не належне виконання податкового обов'язку платника податків, який здійснює діяльність на території проведення АТО в період проведення антитерористичної операції, а також протягом 365 днів з моменту її закінчення.

Крім того, законопроект пропонує терміни виконання податкових зобов'язань у період та на території проведення АТО перенести на термін до 365 днів з дня закінчення АТО.

Також він передбачає спрощений механізм відмови фізичної особи-підприємця, що здійснює діяльність в зоні проведення АТО, від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків та зборів.

Як зазначила народний депутат Олександра Кужель, яка є автором законопроекту, даний законопроект покликаний звільнити від відповідальності за несвоєчасну сплату податків тих підприємців і підприємства, які зареєстровані в зоні проведення АТО, оскільки вони у зв'язку з форс-мажорними обставинами не можуть вчасно і в повному обсязі виконувати свої податкові зобов'язання.

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Водночас представник Міністерства фінансів виступив проти ухвалення цього законопроекту, оскільки, за його словами, це призведе до втрати доходів державного бюджету від недоотримання податків на суму 7 млрд грн.

Депутати домовилися до другого читання доопрацювати цей законопроект з тим, щоб унеможливити податкові шахрайства: коли підприємства перереєстровуються в зоні АТО для ухиляння від сплати податків.