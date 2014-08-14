Рада ухвалила в цілому закон про створення вільної економічної зони Криму

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території Криму (№ 4032а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 238 народних депутатів із 284 зареєстрованих у сесійній залі.

Від фракції “УДАР” та групи «За мир та стабільність» «за» проголосували 0 народних депутатів.

Як сказав народний депутат від “Батьківщини” Сергій Терьохін, у Комітеті ВР з питань податкової та митної політики відбулися консультації з фракціями та групами щодо зауважень до даного законопроекту.

“Всі питання зняті, погоджені з Міністерством фінансів візи 5 депутатських фракцій і груп, є й народних депутатів, які не входять до них, є на кінцевому документі, який поданий голові парламенту”, - сказав він.

Говорячи про зауваження депутатів до положення про лотереї у законі, Терьохін наголосив, що там йшлося про заборону проводити на окупованій території будь-які лотереї, зокрема що стосуються введених санкцій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на ранкровому засіданні ВР відправила на повторне друге читання законопроект про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території про особливості здійснення економічної діяльності в Криму. За це рішення проголосували 259 народних депутатів із 323, зареєстрованих на засіданні.

На початку пленарного засідання голова ВР Олександр Турчинов запропонував переголосувати цей закон, який вже був ухвалений 12 серпня, оскільки до нього звернулись депутати із заявою про порушення при його ухваленні, оскільки не було забезпечено персонального голосування щодо цього закону. Однак повторне ухвалення підтримали лише 160 депутатів. Після цього Турчинов запропонував відправити цей законопроект на повторне друге читання. Цю ініціативу підтримали 259 депутатів.