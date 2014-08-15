Зростання економіки єврозони зупинилося

Аналітики, опитані Bloomberg, чекали зростання ВВП на 0,1%. У річному порівнянні ВВП зросло на 0,7% (відповідає консенсус-прогнозом), пишуть "Ведомости".

У січні-березні економіка єврозони додала 0,2% в квартальному порівнянні та 0,9% - у річному. З рецесії економіка єврозони вийшла у II кварталі 2013 р. У травні Єврокомісія прогнозувала, що ВВП єврозони зросте цього року на 1,2%, наступного - на 1,7%.

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Слабкі результати показали найбільші економіки валютного блоку: ВВП Німеччини та Італії скоротилися на 0,2%, Франції - не змінився, що виявилося гірше очікувань економістів. На ці три країни припадає близько двох третин ВВП регіону.

Через такий невдалий результат уряду Франції навіть довелося відмовитися від цільових показників дефіциту бюджету на цей рік. При цьому французька влада прийняла переглянутий бюджет лише місяць тому. Планувалося, що при зростанні економіки на 1% в цьому році бюджетний дефіцит становитиме 3,8% ВВП.

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Обмін санкціями між ЄС і Росією негативно позначиться на економіці єврозони, чекають економісти. Але через великі зв'язки Європи з іншим світом вплив буде обмеженим, відзначає Moody's. Якщо не дійде до війни санкцій, вплив на європейську економіку не буде значним, сподівається президент ЄЦБ Маріо Драгі.

Стан економіки єврозони посилює тиск на ЄЦБ. Деякі експерти закликають центробанк наслідувати приклад американської ФРС і запустити масштабну програму викупу активів. У червні ЄЦБ знизив базову ставку за кредитами до рекордно низького рівня в 0,15%, а ставку за депозитами опустив до негативного рівня (-0,1%). У липні і серпні він не став їх міняти. Після останнього засідання Драгі підтвердив намір розпочати програму кількісного пом'якшення, але не сказав, коли це може статися.