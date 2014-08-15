У Росії стартував перехід на китайську платіжну систему

Карти китайської платіжної системи China UnionPay випустять в Росії вже на наступному тижні, одним з перших до випуску приступить банк «Лайтбанк». Про це повідомило «Газете.Ru» джерело в банку.

Читайте такожThe Telegraph: Безглуздий конфлікт Путіна з Європою робить його васалом КитаюЗа словами джерела, 10 тис. карт вже розписані за попереднім замовленням, в наступні два місяці банк планує отримати ще 35 тис. карт. Крім того, наголошується, що технічною підготовкою до випуску карт UnionPay займаються Газпромбанк і Альфа-банк. Ощадбанк, у свою чергу, поки не поспішає співпрацювати з китайською платіжною системою.

Читайте такожРосійські банки знайшли альтернативу Visa і MasterСard - китайський «пластик»Раніше повідомлялося, що національна платіжна система Китаю China UnionPay і російський банк «Східний експрес» підписали угоду про співпрацю, згідно з якою буде випущено 1 млн спільних платіжних карток.