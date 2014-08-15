Міжбанк відкрився доларом по 13,20 гривень
10:24, 15 серпня 2014Фінанси
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Ціни на російську знизилися - 0,3585/0,3701.
Котирування з євро-гривні встановилися на рівні - 17,3740/17,647 / Фото УНІАН
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 13,0000/13,2000.
Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,3585/0,3701.
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Котирування з євро-гривні встановилися на рівні - 17,3740/17,6475. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на тому ж рівні - 1,3366/68 (четвер - 1,3360/62).
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