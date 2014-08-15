Міжбанк відкрився доларом по 13,20 гривень

Ціни на російську знизилися - 0,3585/0,3701.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 13,0000/13,2000. Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,3585/0,3701. Читайте такожЕксперти розповіли, чому заспокоївся валютний ринок Котирування з євро-гривні встановилися на рівні - 17,3740/17,6475. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на тому ж рівні - 1,3366/68 (четвер - 1,3360/62). Читайте такожГолова Нацбанку пояснила падіння гривні військовими діями і панікою

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