У банк «Український фінансовий світ» ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію в банк «Український фінансовий світ» (УФС) на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, тимчасова адміністрація введена строком на 3 місяці з 15 серпня до 15 листопада, тимчасовим адміністратором банку призначений Сергій Гончаров.

Читайте такожУ банк «Золоті ворота» ввели тимчасову адміністрацію

Нагадаємо, з початку року Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в 14 банків, зокрема в банки «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».

Таким чином, банк УФС став 15 банком, в якому з початку року введена тимчасова адміністрація.