Нацбанк повідомлятиме про валютні курси щодня

Національний банк України із сьогоднішнього дня щодня публікуватиме на своєму сайті інформацію про поточні котирування і обсяги операцій міжбанківського ринку для забезпечення прозорості, повідомляється на сайті регулятора.

НБУ публікуватиме інформацію після офіційного курсу на 14:00 і оновлювати дані з 15:00 до 17:00 у режимі реального часу.

На думку регулятора, це сприятиме зниженню маніпулювання інформацією про поточні курсові коливання впродовж робочого дня і дозволить відстежувати реальну ситуацію і тенденції на валютному ринку.

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За інформацією регулятора, 13 серпня деякі засоби масової інформації некоректно оцінили інформацію щодо курсу закриття міжбанківського валютного ринку, який закрився на рівні 13,50 грн/дол., що відображало одиничну операцію, а не реальний курс за підсумками дня на рівні 13,10 грн/дол.

Нацбанк нагадав, що згідно з програмою з Міжнародним валютним фондом в квітні цього року змінив порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют, і зараз він встановлюється у середині кожного робочого дня як середньозважений курс продавців і покупців, що склався на міжбанківському валютному ринку України.

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Як повідомляв УНІАН, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу, 13 серпня, зріс на 3 копійки, до 13,1107 грн/дол., після безперервного падіння останнім тижнем, за який гривня втратила в ціні майже 8%. Пікове значення після зниження 12 серпня на 31 копійку становило 13,1393 грн/дол., після чого гривня планомірно зміцнюється при відносно стійких обсягах міжбанківського ринку.

Нагадаємо, Нацбанк готовий впровадити жорсткі адміністративні заходи щодо учасників валютного ринку на час проведення антитерористичної операції, заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, виступаючи в парламенті 12 серпня. За її словами, в даний час пакет таких заходів обговорюється з Міжнародним валютним фондом, перед яким є певні зобов'язання щодо регулювання валютного ринку.

Гонтарева відзначила, що безперервні військові дії та викликана цим паніка на ринку істотно погіршують ситуацію на валютному ринку, тоді як економічних передумов для нинішнього курсу гривні немає, і збалансований курс на сьогодні становить 11,5-11,9 грн за долар.

Нацбанк після 3-місячної перерви тричі за останні 7 днів виходив на валютний ринок з інтервенціями і витратив на підтримку гривні 150 млн. дол. золотовалютних резервів. За словами Гонтаревої, проведення більш масштабних інтервенцій неможливе, оскільки це призведе до скорочення резервів нижче за рівень, передбачений програмою з МВФ, і зриву фінансування фонду.