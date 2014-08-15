Долар до 12:00 зріс на 5 копійок
12:18, 15 серпня 2014Фінанси
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До обіду ціни на міжбанківському валютному ринку підвищилися до 13,10/13,25.
Долар зупинився на позначці 13,10/13,25 грн/дол. / Фото УНІАН
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 13,0000/13,2000, до 12:00 ціни підвищилися 13,1000/13,2500.
Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3585/0,3701, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3637/0,3683.
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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3366/68, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився такими котируваннями - 17,3740/17,6475, до 12:00 ціни пішли вгору 17,5325/17,7370.
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