Долар до 12:00 зріс на 5 копійок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 13,0000/13,2000, до 12:00 ціни підвищилися 13,1000/13,2500.

Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3585/0,3701, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3637/0,3683.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3366/68, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився такими котируваннями - 17,3740/17,6475, до 12:00 ціни пішли вгору 17,5325/17,7370.