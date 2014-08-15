Росія боїться санкцій і продовжує позбавлятися валюти

Банк Росії залишається одним з небагатьох центральних банків, який продовжує нарощувати золото в своїх резервах, пише "КоммерсантЪ".

29 липня комітет постпредів країн ЄС погодив пакет жорстких заходів, що включає нові чорні списки, обмеження, спрямовані на ізоляцію Криму, але головне - секторальні санкції щодо російської банківської сфери, оборонки і енергетики.

Читайте такожBloomberg: рубль наближається до найнижчих місячних показників з січня перед введенням санкцій проти Росії

Завдяки своїм захисним властивостям золото використовується центральними банками багатьох країн для диверсифікації резервів, відзначає головний економіст Дойче-банку Ярослав Лісоволик. Це підвищує стійкість структури валютних резервів. "Те, що Росія активізувала процес диверсифікації, відображає той факт, що досить високу частку у резервах займали долар і євро, тоді як частка золота залишалася низькою",- зазначає пан Лісоволик. За даними Банку Росії, на 1 липня частка золота в міжнародних резервах Росії займала лише 9,7%. Між тим середнє значення частки золота в резервах найбільших країн перевищує 25%, а у провідних західних країн - 65-72%.

Необхідність диверсифікувати міжнародні резерви стала очевидна наприкінці першого кварталу, у зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості у відносинах між ЄС, США та РФ через ситуацію в Україні.

Читайте такожЕкономісти: відтік капіталу з Росії через санкції може зрости до $150 млрд

"Через загострення геополітичного ЦБ зайнявся активним перерозподілом валютних резервів, заміщаючи казначейські облігації США золотом",- відзначає головний економіст "Альфа-банку" Наталія Орлова. За словами головного аналітика "Промсвязьбанку" Ігоря Нуждіна, при локальних валютних ризиків, наприклад ризик заморожування будь-яких активів ЦБ в доларах або євро, золото або інші валюти виглядають краще. "У разі погіршення відносин з розвиненими країнами через ситуацію в Україні може скластися ситуація, коли використання доларів і євро може бути або обмежене, або ускладнене", - погоджується директор департаменту стратегічних інвестицій ГК "Регіон" Валерій Пятніцев.