Нацбанк вийшов на ринок із продажем 13 гривень за долар

Національний банк України вийшов на валютний ринок з інтервенцією за курсом 13 грн/дол., тоді як поточні ринкові котирування гривні щодо долара пербувають на рівні 12,95-13,15 грн за долар, повідомили УНІАН учасники ринку.

"Нацбанк вийшов на міжбанк із продажем по 13 (грн за долар). Зараз котирування на ринку 12,95-13,15 (грн за долар)", - повідомило джерело на ринку.

Інші учасники ринку підтвердили УНІАН цю інформацію.

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Як пізніше повідомила фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні Національний банк купував і продавав долари США на міжбанківському валютному ринку за курсом 12,9000/13,0000 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів збільшилися до 13,0000/13,1500 грн/дол. проти 13,1000/13,2500 грн/дол. на 12:00.

Нацбанк у серпні після 3-місячної перерви тричі виходив на валютний ринок протягом тижня з інтервенціями і витратив на підтримку гривні 150 млн. дол. золотовалютних резервів. За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, проведення масштабніших інтервенцій неможливе, оскільки це призведе до скорочення резервів нижче рівня, передбаченого програмою з МВФ, і зриву фінансування Фонду.