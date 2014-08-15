На закритті міжбанку гривня зміцнилася до 13,15 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3585/0,3701, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3637/0,3683. До закриття торгів ціни знизилися 0,3614/0,3660.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3360/1,3390.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями - 17,3740/17,6475, до 12:00 ціни пішли вгору 17,5325/17,7370. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH спустилися 17,3972/17,6020.