Великобританія готова дати Україні мільярд фунтів стерлінгів на допомогу Донбасу

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном.

Як повідомляє прес-служба Президента України, британський Прем’єр ще раз запевнив в своїй твердій та послідовній підтримці України та дій Президента. Він також поцікавився питанням щодо гуманітарної допомоги, що прямує до Луганська.

Президент поінформував про останній розвиток подій, а також про те, що українська частина міжнародної гуманітарної допомоги в рамках місії Червоного Хреста прямує до Луганська.

Порошенко висловив занепокоєння ситуацією на кордоні, зокрема, тим, що через відкриту частину кордону в Україну продовжує надходити важка військова техніка та озброєння з Росії.

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Співрозмовники обговорили міжнародні зусилля для діалогу щодо можливості врегулювання ситуації на Донбасі, а також перспективи розширення військово-технічного співробітництва.

Кемерон повідомив, що Великобританія готова фінансово підтримати Україну в рамках програми в один мільярд фунтів стерлінгів, які вона виділяє для гуманітарної допомоги ООН.