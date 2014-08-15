Мінфін вважає обґрунтованими претензії України на майно колишнього СРСР

Міністерство фінансів України вважає обґрунтованими претензії України на активи колишнього СРСР, і розраховує на допомогу західних партнерів у цьому питанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Основний спірний момент у тому, щоб повернути собі активи, які відійшли Росії після розвалу СРСР. Тут ми повинні висунути претензії. Ви знаєте, що Україна – єдина держава, яка не ратифікувала так званий «нульовий варіант». Таким чином, у нас є двері, в які, як кажуть наші юристи, ми можемо зайти і запитати: а давайте ще раз порахуємо, який борг вам списав Паризький клуб, і про те, що за цей борг ви фактично забрали приміщення всіх посольств, все майно за кордоном», - сказав Шлапак.

Він зазначив, що процес пошуку таких активів буде непростим. «Буде важко, але ми сподіваємося, що західні партнери нас підтримають», - сказав Шлапак.

Раніше Кабінет міністрів України затвердив положення про міжвідомчу групу з питань вивчення можливих шляхів захисту інтересів України в процесі розподілу майна колишнього СРСР. Згідно з опублікованою урядовою постановою, група є тимчасовим консультаційним органом, а його роботою займається Міністерство закордонних справ.

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Завдання групи – опрацьовувати існуючі міжурядові договори і матеріали на предмет правонаступництва і розподілу зовнішнього боргу і активів колишнього СРСР і подавати на розгляд Кабміну свої розробки.

Коментуючи урядове рішення, міністр Кабінету міністрів Остап Семерак раніше зазначав, що вперше за всі роки незалежності уряд системно підійшов до вирішення питань правонаступництва боргів СРСР. За його словами, буде проведена інвентаризація всього, що може належати Україні, і Україна забере всі активи, які їй належать, але досі не повернені. Семерак також зазначив, що йдеться про претензії як до Росії як правонаступниці СРСР, так і до інших країн, зокрема країн СНД.