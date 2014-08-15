Система спецрахунків ПДВ почне працювати не раніше 2015 року

Система спеціальних рахунків з податку на додану вартість, передбачена урядовою концепцією податкової реформи, почне роботу з початку 2015 року, якщо до цього часу вона буде істотно перероблена.

Про це в коментарі УНІАН заявила народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Оксана Продан.

«Ми відклали цю норму і домовилися з урядом відпрацювати цю систему. Те, що подав уряд, абсолютно не спрощує адміністрування, хоча в концепції податкової реформи заявлено таке спрощення», - заявила Продан.

За її словами, Рада ухвалила закон, що передбачає введення спецрахунків з ПДВ, не чекаючи доопрацювання системи та необхідністю ухвалення термінових змін у бюджет.

Депутат також повідомила, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підтримав необхідність переробки цієї системи до її набуття чинності.

«Систему спецрахунків з ПДВ вставили у зміни до бюджету і податкового кодексу під цей бюджет на фінансування АТО. Ми не могли не проголосувати, але ми відклали цю норму і домовилися з прем'єром відпрацювати цю систему», - сказала депутат.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 31 липня ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу, яким, зокрема, передбачено створення спеціальних рахунків для адміністрування податку на додану вартість.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що необхідно ввести спеціальні рахунки з ПДВ для ліквідації "податкових ям", які все ще існують в Україні.

За словами голови Державної фіскальної служби Ігоря Білоуса, новий метод адміністрування передбачає створення віртуального банку, зокрема МФО, на базі Національного банку України, та повноцінну щоденну клірингову систему.