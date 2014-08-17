У Німеччині вважають, що Росія не зможе довго витримати власне ембарго

Згідно з оцінкою федерального міністра сільського господарства Крістіана Шмідта, Росія не зможе довго витримати власне ембарго на імпорт сільгосппродукції з країн Євросоюзу, пише DW.

"У Росії рівень самозабезпечення продуктами землеробства не перевищує 60 відсотків. Наприклад, вирішити питання браку молочної продукції країна самотужки не в змозі", - заявив міністр в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опублікованому в неділю, 17 серпня.

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Шмідт вважає, що ЄС не повинен драматизувати ситуацію з російським ембарго, яке, на його думку, буде мати "дуже обмежений вплив" на європейський сільськогосподарський ринок. "Передчасними" вважає німецький міністр і вимоги компенсацій виробникам сільгосппродукції, закликаючи до стриманості в цьому питанні. Хоча у випадку виникнення реальних загроз існуванню галузі, вважає Шмідт, допомогу, звичайно, необхідно надавати.

На початку вересня аграрні міністри країн ЄС обговорять ситуацію, що склалася. До цього часу Єврокомісія зможе підготувати дані, що стосуються довгострокових перспектив щодо експорту сільгосппродукції.