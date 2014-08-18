Російські банки через санкції Заходу переживають гострий дефіцит долара

Російським банкам гостро не вистачає доларів. Одноденна ставка валютного свопу рубль-долар у п'ятницю, 15 серпня, була нижче 6,75% - це на 1,25 процентного пункту нижче, ніж ключова ставка ЦБ. Настільки низькою щодо ставки ЦБ вона не була з кризового 2009 року, пишуть "Ведомости".

«На сьогоднішній день залучення коштів у доларах і євро вкрай ускладнене», - зазначає керівник відділу торговельних операцій на грошовому ринку департаменту глобальних ринків «Ощадбанк CIB» Денис Козуб.

Читайте такожРосійська нафтова промисловість вже відчуває на собі ефект санкцій - ЗМІДефіцит доларів у Росії - наслідок санкцій, накладених американським Мінфіном і Європою. Зросли ризики російського бізнесу і західні компанії почали вимагати від російських компаній передоплати, покриття за акредитивами. Банкам теж практично не вдається позичати за кордоном.

Читайте такожThe Telegraph: Безглуздий конфлікт Путіна з Європою робить його васалом Китаю«Валюту у західних банків взяти складно: частина з них просто заморозила міжбанківське кредитування для російських банків, частина - скоротила ліміти», - нарікає Козуб.

Читайте такожУ Росії стартував перехід на китайську платіжну систему Крім того, зовнішні ринки закриті для випусків євробондів російських компаній і банків. Після залучення боргового фінансування за кордоном компанії, як правило, розміщували кошти в банках, тепер немає цього джерела ліквідності доларів і євро.

Ситуацію ускладнила поведінка російських банків, які змушені нарощувати валютну подушку безпеки через збільшення термінів платежів у доларах і євро. «У нинішній ситуації з дефіцитом валюти є спекулятивна складова: з одного боку, підвищений попит на валюту з боку практично всіх категорій клієнтів, з іншого - є відчутне уповільнення валютних платежів у розрахунках. Все це обернулося тим попитом і ставками, які ми зараз бачимо», - говорить топ-менеджер держбанку, але називає ситуацію робочою.