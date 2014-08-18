Компанії Європи виплатили інвесторам рекордні дивіденди в $153 млрд

Компанії континентальної Європи виплатили глобальним інвесторам до кінця червня рекордні дивіденди за три місяці, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

За даними дослідження Henderson Global Investors, загальна сума виплат склала $153 млрд, що майже на одну п'яту більше порівняно з аналогічним періодом 2013 року.

Читайте такожРосія боїться санкцій і продовжує позбавлятися від валютиЦе - найкращий показник по дивідендах в регіоні за останні п'ять років, протягом яких подібний аналіз проводиться на регулярній основі.

Найбільше зростання (близько 30%) показали французькі компанії, високі показники продемонстрували Швейцарія та Іспанія. Більш низькі результати виявилися у німецьких компаній.

Ще одним регіоном, який показав істотне зростання за дивідендами за три місяці, стала Японія, де загальна сума виплат сягнула $25,2 млрд (це майже на одну п'яту більше, ніж в аналогічний період минулого року).

Читайте такожГончар: Газові санкції проти Росії - момент істини для ЄСАмериканські компанії продемонстрували зростання за дивідендами на 13,8%, британські - майже на 10%.