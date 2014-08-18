Долар на відкритті міжбанку піднявся до 13,20 грн
10:26, 18 серпня 2014Фінанси
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Американська валюта на відкритті міжбанку подорожчала на 5 копійок.
Долар на міжбанку коштує 13,20 грн / Фото УНІАН
У понеділок, 18 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/13,2000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Котирування по євро-гривні встановилися на рівні 17,3972/17,6689.
Ціни на російську валюту становили 0,3604/0,3664.
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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 15 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/13,2000, на 12:00 ціни підвищилися до 13,1000/13,2500. На закриття торгів цінові рівні відкотилися до 13,0000/13,1500.
Нацбанк у п'ятницю вийшов на ринок з інтервенцією 12,9000/13,0000 грн/дол.
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