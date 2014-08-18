Путін може залишити росіян без імпортних автомобілів та ліків

Санкції проти США та ЄС можуть не обмежитися забороною на імпорт продовольства.

Росія може ввести обмеження на ввезення промислових товарів, розповіли «Відомостям» двоє федеральних чиновників.

Відповідні пропозиції уряд уже направив президенту Володимиру Путіну, кажуть співрозмовники видання.

За словами одного з чиновників, коли ЄС і США ввели секторальні санкції проти Росії, уряд через кілька днів направив президенту доповідь з широким списком можливих відповідних санкцій, але Путін доручив обмежити тільки імпорт продовольства. «Значить, додаткові санкції з боку Росії можливі, тільки якщо ЄС і США посилять свої санкцій проти нас», - вважає чиновник. Інший чиновник каже, що в уряду поки немає доручення президента готувати документи про введення нових санкцій.

Як зазначає прес-секретар президента Дмитро Пєсков якщо будуть нові дії з боку ЄС і США, то й Росія розгляне можливість розширення відповідних санкцій. Якими вони можуть бути, залежить від дій з боку Заходу, каже він.

Про те, що Росія може ввести додаткові санкції, попереджав минулого четверга і прем'єр Дмитро Медведєв. Наприклад, можлива заборона для європейських і американських авіаліній на транзит через Росію до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Також влада може вжити захисні заходи в авіабудуванні, суднобудуванні, автомобільній промисловості й інших галузях, але робити це, за словами прем'єра, будуть осмислено, щоб не нашкодити собі. «Поки це все страшилки, ніяких додаткових санкцій на даний момент не готується», - запевняє співробітник апарату уряду.

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Одна з можливих санкцій - повна або майже повна заборона імпорту автомобілів з "недружніх країн", каже федеральний чиновник. За його словами, попит може бути забезпечено за рахунок внутрішнього виробництва, насамперед підприємств, що працюють у режимі промисловго збирання.

Можливе також обмеження на імпорт медичних виробів, але питання чутливе і вимагає додаткового обговорення, каже федеральний чиновник. Серед медвиробів, які виробляються в Росії, - серветки, пластирі, хірургічне та найпростіше діагностичне обладнання, але це тільки 20% ринку, зазначає представник SCA Євген Махоротов (випускає зокрема медичні засоби і медичні вироби): «Решта - зокрема високотехнологічне обладнання - це імпорт. Якщо на його ввезення будуть введені обмеження, то в нашій країні просто не можна буде хворіти».

Виробництво продовольства - сектор, у якому Росія найменше залежить від імпорту, і в цій галузі останніми роками йшло імпортозаміщення, а в інших сферах значна частка імпорту - простору для маневру в Росії небагато, зазначає Володимир Сальников з ЦМАКП.