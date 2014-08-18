Доходи держбюджету України за 7 місяців становили 203 млрд гривень

Доходи державного бюджету України в січні-липні цього року без урахування трансфертів становили 203 млрд грн, при цьому дефіцит державного сектора становив близько 5% ВВП, повідомив у ході брифінгу в Міністерстві фінансів заступник міністра Денис Фудашкін.

«Доходи держбюджету за січень-липень без урахування трансфертів становили 203 млрд грн, – сказав Фудашкін. – Сукупний дохід держбюджету становить 24% ВВП. При цьому ми маємо суттєвий дефіцит. Дефіцит публічного сектора: зведений бюджет – 4,5% ВВП, дефіцит держсектора – 5% ВВП».

Він також повідомив, що загальний показник доходів економіки країни (публічного сектора) становив 675,3 млрд грн, або 44% ВВП.

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«На сьогодні загальні доходи публічного сектора становлять 675,3 млрд грн. Сукупні доходи публічного сектора становлять 44% ВВП. При цьому 22,6% публічних фінансів – це витрати на охорону здоров'я, освіту та соціальний захист», – сказав Фудашкін.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, наповнення бюджету в січні-липні порівняно з аналогічним періодом минулого року покращилося за рахунок двозначного зростання підтримки НБУ у вигляді авансового перерахування прибутку в розмірі 22 млрд грн, а також за рахунок зниження обсягів відшкодування ПДВ на 25,1% у річному виразі. Без урахування цих чинників, за оцінками експертів, на кінець липня доходи держбюджету реально скоротилися на 1,7% у річному виразі й «недобір» до бюджету досяг 16,4 млрд грн за перші сім місяців.

Верховна Рада 31 липня прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік, згідно з якими доходи держбюджету в 2014 році підвищено до 377,822 млрд грн, витрати – до 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит зберігається на рівні 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу підвищено до 806,962 млрд грн.